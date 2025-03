Wartungsarbeiten: Noch kein Ersatztermin für Tunnel-Sperrung

Dafür beginnen an diesem Montag Arbeiten am Kreuz Erfurt. Wie die Autobahn GmbH mitteilt , ist bis zum Dienstagabend (geplant 18 Uhr) von Süden kommend die Überfahrt von der A 71 auf die A 4 in Richtung Dresden gesperrt. Die Umleitung erfolge, indem die Fahrzeuge am Kreuz zunächst in Richtung Frankfurt/Main abbiegen, dann Richtung Schweinfurt und hier immer noch am Kreuz dann auf die A 4 Richtung Dresden fahren. Grund für die Sperrung seien Arbeiten an den Schutzeinrichtungen wie etwa den Leitplanken. Ab Dienstagabend folgt den Angaben zufolge dann die Sperrung der Rampe von der A 71 zur A 4 in Richtung Frankfurt. Hier ist keine „Kleeblatt“-Variante am Kreuz möglich. Die Fahrzeuge müssen in Richtung Dresden auf die A 4 fahren und über die Anschlussstelle Erfurt West die Richtung wechseln.