Wenn der Eurovision Song Contest 2026 (ESC) vom 12. bis 16. Mai in Wien über die Bühne geht, werden die Künstler wieder im legendären Green Room warten, bangen und feiern. Dort bereiten sie sich vor, erholen sich, geben Interviews und lassen Tränchen kullern. Der Name des wohl bekanntesten Warteraums der Pop-Welt hat seinen Ursprung im Theater. Genauer gesagt: Im Meininger Theater. Der Begriff wird Theaterherzog Georg II. zugeschrieben. In seinem Theater wurde der Warteraum der Schauspieler Grüner Salon genannt und gilt als der begriffliche Ursprung des „Green Room“.