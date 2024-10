Warten auf die Ergebnisse: Einwohnerzahl wird Kommunen amtlich bescheinigt

Erfurt mit mehr Einwohnern - Eisenach verliert

Auf mehr Einwohner und damit künftig mehr Einnahmen kann Thüringens Landeshauptstadt Erfurt verweisen. Im Vergleich aller deutschen Großstädte (Städte ab 100.000 Einwohner) belegt Erfurt beim Zensus den 9. Platz der Großstädte mit dem höchsten Bevölkerungszuwachs. Die thüringische Landeshauptstadt hatte einen Zugewinn von mehr als 3.500 Einwohnern (+1,6 Prozent). Laut Zensus 2022 lebten am Stichtag 218.200 Menschen in der Landeshauptstadt. Gera kam auf ein leichtes Plus von rund 340 Einwohnern auf rund 93.000, Jena auf ein leichtes Minus von 730 Einwohnern auf rund 110.000. Zu den Verlierern der Bevölkerungserhebung gehört in Thüringen auch die Stadt Eisenach mit einem Einwohnerverlust von rund 2.200 auf knapp 40.000.