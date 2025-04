„Selbst fußläufig ist die Eselsbrücke schlecht zu begehen“, schilderte ein Meininger in der Bürgerfragestunde. Wie denn die Perspektive des Bauwerks sei, dass die Werra überquert, wollte er von Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) wissen. Der verwies in seiner Antwort in der Einwohnerfragestunde auf das Land Thüringen. Die Stadt warte auf das Konzept des Freistaates zum Hochwasserschutz an der Werra. „Das wird Auswirkungen auf die Brücke haben, ob es an der Stelle überhaupt eine geben darf.“ Wenn dieses eine Brücke vorsieht, dann werde ohnehin ein Neubau erforderlich sein, ging der Stadtchef auf Details ein. Denn der Zustand der Widerlager der Brücke ist inzwischen solch ein gravierendes Problem, dass wohl nur ein Brücken-Neubau infrage kommt. Daher nütze es aktuell auch nichts, wie ebenfalls angefragt, dem Geländer einen neuen Farbanstrich zu geben.