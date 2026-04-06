"Große Mehrheit kann mehrere Wochen oder Monate warten"

Das von der Koalition geplante Primärarztsystem sei "grundsätzlich ein richtiger Ansatz", sagte Gassen. "Das wird aber auch nicht funktionieren, wenn wir nicht zu einer klaren Definition dessen kommen, was wirklich dringend ist. Nach unserer Einschätzung ist das ein wirklich sehr kleiner Prozentsatz aller Termine." Diese Patienten müssten innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen behandelt werden. "Die große Mehrheit kann aus medizinischer Sicht auch mehrere Wochen oder Monate warten", so der KBV-Vorsitzende. "Wer Rückenschmerzen hat, muss nicht morgen untersucht werden, wenn er die Beschwerden schon seit drei Jahren hat."