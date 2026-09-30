Zu ihrem gemeinsamen Herbstfest hatten der CDU-Ortsverband Dermbach und der CDU-Kreisverband Wartburgkreis in die Rhönlandscheune eingeladen. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Kommunal- und Landespolitik sowie Mitglieder der CDU-Basis waren der Einladung gefolgt. Felicitas Kotsch begrüßte die Gäste und hieß unter anderem den Landtagsabgeordneten Martin Henkel, den CDU-Kreisvorsitzenden und Landrat Michael Brodführer, Dermbachs Bürgermeister Thomas Hugk sowie die neu gewählte Bürgermeisterin der Krayenberggemeinde, Melanie Grob, willkommen. Unter den Gästen waren außerdem Mitglieder des Kreistags, ehrenamtliche Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte sowie Ortsteilbürgermeister. Kotsch bezeichnete sie als „Leistungsträger der Kommunalpolitik“.