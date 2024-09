Nach Ansicht aller vier beteiligter Orte eine Erfolgsgeschichte. Grund genug also für eine große Party über drei Tage. Den Anfang machte Langenfeld am Freitag mit dem Straßenfest in der Hohleborner Straße. Silke und Jörg Schäfer hatten Hof, Garten und Scheune zur Verfügung gestellt und alle Plätze waren bis zum letzten besetzt. Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) machte in seinem Grußwort noch einmal auf die Erfolge aufmerksam und betonte, wie wichtig es war, dass die drei Ortsteile sich 2020 wieder zusammengeschlossen haben und als Dorfregion „Miteinander“ ein erfolgreiches gemeindliches Entwicklungskonzept aufstellten. So klappte es auf Anhieb, als Förderschwerpunkt in der Dorferneuerung aufgenommen zu werden. Als kleines Schmankerl erwähnte er auch, dass es aus dem Stadtsäckel einen finanziellen Zuschuss von 5800 Euro für die Feier gab. Dann konnte sie beginnen, die Party! Den Anfang machte der Männergesangverein Langenfeld, dann wurde in der Scheune von Jörg Schäfer das Kuchenbuffet eröffnet und in der Hohleborner Straße tobte das Partyleben. Kinderflohmarkt, Hüpfburgen en gros, ein Eisstand, der dicht umlagert war und ein Barfußpfad, den Langenfelder Schüler der Klasse 6c der Werratalschule gemeinsam mit ihrer Lehrerin Judith Werner angelegt hatten. In einer Garage konnten die Besucher Federzeichnungen aus der Region von Roland Petri erwerben. Der Erlös geht an das Kinderhospiz. Am anderen Ende der Straße war eine Lounge zum Entspannen und miteinander reden aufgebaut und gleich daneben die Cocktailbar. Auf dem Gelände des Anhängerservice Gesell ging es ab und an etwas lauter zu. Dort präsentierte Marcus Gesell mit seiner Crew von Gesell Motorsport sechs Rennwagen, von denen fünf an großen Wettbewerben teilnehmen. Er selber steuert einen von drei Audi TTS. Insbesondere Kleine und nicht mehr so kleine Jungs nahmen gern mal in so einem Boliden Platz.