Zwei neue Praxen sind in Bad Liebenstein mit einer kleinen Feier eröffnet worden. Dr. Juliane Markert, Fachärztin für physikalische und rehabilitative Medizin, betreibt seit Kurzem eine Privatpraxis für Ärztliche Osteopathie in der Herzog-Georg-Straße 30 – vis a vis der historischen Post. In dasselbe Gebäude ist nahezu zeitgleich die Psychologische Beraterin Christiane Leinhos mit ihrer Praxis eingezogen.