„Die hochprädikatisierten Kurorte Bad Liebenstein und Bad Salzungen bringen es gemeinsam auf über 500 000 Übernachtungen im Jahr und ergänzen sich mit ihren Heilmitteln Sole, Heilwasser und Kneipp geradezu perfekt“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Bereits seit vergangenem Jahr finden die Kurkonzerte den Sommer über abwechselnd in Bad Liebenstein und Bad Salzungen statt und werden über einen gemeinsamen Flyer beworben. Grund genug, in Zukunft noch enger miteinander zu kooperieren. Ausgehend von der damaligen gemeinsamen Bewerbung um die Thüringer Landesgartenschau 2028 sollen beide Heilbäder künftig unter dem Motto „Quellen des Lebens“ gesundheitstouristisch vermarktet werden.