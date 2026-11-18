Barrierefreier Wohnraum wird dringend gebraucht. Doch gerade dort, wo viele ältere Menschen gerne bleiben möchten, ist er besonders schwer zu schaffen: in den gewachsenen Innenstädten. Wie es trotzdem gelingen kann, darüber informierte sich Thüringens Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderungen, Dennis Petschner, in Bad Salzungen. In der Friedrich-Eckardt-Straße 17 entstand ein Wohnprojekt, das nach Ansicht von Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) Schule machen sollte.