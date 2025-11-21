Die Reaktionen auf die vom Wartburgkreis erlassene Katzenschutzverordnung halten sich in Grenzen. Von den Tierschutzvereinen wird sie natürlich begrüßt, weil schon lange gefordert.
Die neue Katzenschutzverordnung im Wartburgkreis nimmt Halter von Katzen in die Pflicht. Bei der Begriffsbestimmung „Halter“ gehen die Meinungen allerdings auseinander.
