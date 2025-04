Tag für Tag füllt sich das Postfach mit E-Mails verschiedenster Absender. Das können Geschäftspartner, liebe Mitmenschen, aber auch nervige Zeitgenossen sein, die mir irgendetwas andrehen wollen oder gar in krimineller Absicht im Netz unterwegs sind. Im Zeitalter der Smarthometechnik ist es neuerdings ebenso möglich, dass sich ein Hausgerät per Mail zu Wort meldet. Auch wenn dieser Umstand an sich keine Überraschung ist, kann der Inhalt solcher Mails durchaus für Verblüffung sorgen.