Was das denn jetzt eigentlich sein soll mit der AfD, will der Zuschauer etwas umständlich formuliert wissen, als er Mitte vergangener Woche im Eisenacher Kulturpavillon das Wort in Richtung Bühne richtet. Denn dort oben auf dem Podium sitzen sie – unter weiteren Bundestagskandidaten, die an jenem Abend debattierten – nebeneinander: Stefan Möller und Klaus Stöber, beide AfD. Beide Bundestagskandidaten. Beide: Gegner. Und das liegt nicht nur am Wahlkampf.