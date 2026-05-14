Ein halbes Dutzend Hunde begrüßen den Besucher am Tor der „Rengersmühle“ in Wünschensuhl. „Bitte hupen“, hatte Susanne Kunz dem Autor dieser Zeilen mit auf den Weg zu ihr gegeben. Die „Human-Physiotherapeutin“, wie sie sich selbst gerne bezeichnet, spezialisiert auf Reittherapie, hatte sich per Pressemitteilung an die Redaktion von Südthüringer Zeitung/Freies Wort gewandt. „Mit Pferden zu mehr Stabilität: Therapeutisches Reiten startet im Mai im Werra-Suhl-Tal“, heißt es in der Überschrift.