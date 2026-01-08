Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften im Bad Salzunger Ortsteil Gräfen-Nitzendorf. Eine 37-Jährige hatte am Donnerstag gegen 7.45 Uhr ihr Auto vor ihrem Haus im Wohngebiet Mittleres Gewend abgestellt und war ausgestiegen. Dabei bemerkte sie, dass das abschüssig stehende Fahrzeug ins Rollen geriet. Beim Versuch den Wagen zu stoppen, wurde die Frau von ihrem Auto erfasst und eingeklemmt, berichtete Julia Kohl, Sprecherin der Suhler Landespolizeiinspektion auf Nachfrage der Redaktion.