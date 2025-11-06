Das Landratsamt hat über mehrere Straßensperrungen in Barchfeld sowie an der Kreisstraße 88 bei Bad Liebenstein informiert.
Wartburgkreis Vollsperrungen in Barchfeld und Bad Liebenstein
Redaktion 06.11.2025 - 13:25 Uhr
Verkehrstechnisch geht in der kommenden Woche in Barchfeld aufgrund von zwei Sperrungen nur sehr wenig. Auch im Raum Bad Liebenstein wird eine Straße voll gesperrt.
