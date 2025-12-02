Schon eine Stunde nach dem offiziellen Beginn der Tierweihnacht 2025 hatte sich im Büro des Tierheims ein gewaltiger Berg an Sach- und Futterspenden aufgetürmt, und gleich daneben hatte Tierheimleiterin Jeannette Kneifel gut zu tun, um die gewünschten Quittungen für geldliche Zuwendungen auszustellen. Zwar hatte die meteorologische Seite der Festvorbereitung diesmal erneut ihre Schwachstellen, die lassen sich aber weder durch monatelange (wie in diesem Fall) noch durch tageweise Vorplanung vermeiden. Aber Partyzelte erwartet in der Vorweihnachtszeit ohnehin keiner der Gäste, die Bratwurst oder die Suppe oder der Kaffee lassen sich gut auch im Stehen genießen.