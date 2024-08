Seit dem 11. April galt ein 67-jähriger Mann aus Seebach als vermisst. Nun gibt es traurige Gewissheit: Er lebt nicht mehr. Am 25. Juni entdeckte ein Passant am späten Nachmittag in der Feldgemarkung Ronshausen nördlich des Ibaer Weges eine zum Teil skelettierte Leiche. Die Bad Hersfelder Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und die Fuldaer Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Anhand eines DNA-Gutachtens stellten die Gerichtsmediziner fest, dass es sich bei dem Toten um den Vermissten aus Seebach handelt. Bei der Obduktion ergaben sich keine Anhaltspunkte auf Fremdverschulden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Fulda am Donnerstag mit.