An einem Maitag 2025 sitze ich als Ortschronist von Möhra im Stadtarchiv Bad Salzungen und recherchiere in verschiedenen Unterlagen, als das Telefon klingelt. Am Apparat ist ein Herr Obländer, welcher sich auf der Suche nach dem Aufenthaltsort eines Kriegsgefangen in Möhra befindet. Wie sich schnell herausstellt, forscht er für eine französische Familie, mit der er und seine Frau befreundet sind und welche selbst der deutschen Sprache nicht mächtig sind.