Flexibel, naturverbunden, unabhängig: Camping-Urlaub bleibt angesagt, wie eine Umfrage unter Betreibern der Region zeigt. Die Angebote im südlichen Wartburgkreis spiegeln die Bandbreite des Camping- und Reisemobiltourismus wider. Wer mit dem Zelt, Campervan oder Wohnmobil unterwegs ist, findet am Schönsee in Urnshausen, am Badesee Immelborn, am Altenberger See oder im Sole-Reisemobilhafen in Bad Salzungen ganz unterschiedliche Angebote. Die Betreiber spüren die Trends auf und investieren in die Zukunft, hadern aber auch mit Herausforderungen.