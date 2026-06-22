Mit großem Interesse bei ausgebuchter Veranstaltung und Warteliste fand Anfang Juni die sogenannte Roadshow Unternehmensnachfolge unter dem Motto „Stolpersteine der Nachfolge – Risiken erkennen, Chancen nutzen“ im Kulturlabor Bad Salzungen, Passage an den Beeten, statt. Rund 56 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, sich umfassend über die Herausforderungen und Chancen einer erfolgreichen Unternehmensnachfolge zu informieren.