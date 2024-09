Am vergangenen Samstag parkte dem Polizeibericht zufolge ein Pkw VW Polo am Straßenrand in der Straße „Zum Rehlos“ in Wünschensuhl. „Im Zeitraum von ca. 9.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr fuhr ein unbekannter Pkw ebenfalls besagte Straße entlang und touchierte den Polo am hinteren Fahrzeugbereich“, heißt es. Dabei soll ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstanden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach (Tel.: 03691/2010 ) unter Angabe der Bezugsnummer 024651/2024 entgegen.