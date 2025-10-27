Es sind meist ältere, durchaus gebildete Menschen, die ins Visier von miesen Geschäftemachern geraten sind. Etliche Leute aus der Region haben viel Geld bezahlt, ohne dafür eine vernünftige Gegenleistung zu erhalten. Dabei gehe es um Beträge „jenseits von gut und böse“, sagt Achim Hofmann, Berater der Verbraucherzentrale Thüringen in Bad Salzungen. Und die Dunkelziffer ist hoch. Wie oft in solchen Fällen schweigen viele Opfer aus Scham.