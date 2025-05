Die höchsten Umsätze, die meisten Jobs pro 1000 Einwohner und von denen auch noch die produktivsten: Mit diesen Superlativen hat sich der Ilm-Kreis in der aktuellen Quartals-Statistik an die Spitze der Thüringer Industrielandschaft gesetzt. Mit fast 1,5 Milliarden Euro, die von Januar bis März von rund 11 700 Beschäftigten in 56 größeren Industriebetrieben erwirtschaftet wurden, löst der Ilm-Kreis den Wartburgkreis als bisherigen Umsatz-Spitzenreiter ab. Mit 126 000 Euro verkaufter Ware pro Arbeitsplatz ist die Region um Arnstadt und Ilmenau zudem auch bei der Umsatzproduktivität an der Spitze. Nur weil der Wartburgkreis samt Eisenach um die Hälfte größer ist, bleibt er mit 16100 Arbeitsplätzen Nummer 1 nach absoluten Zahlen.