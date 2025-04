In Übelroda strahlt der Dorfbrunnen in bunten Farben – zum ersten Mal in seiner Geschichte. Unterstützt von der langjährigen Erfahrung der Landfrauen Immelborn, haben die Bürger ein Gestell errichtet und es farbenfroh geschmückt. Damit ist der Brunnen nicht nur ein Zeichen für das Osterfest, sondern auch als Aufbruch zu verstehen: Übelroda, ein Ortsteil von Immelborn, soll wieder erblühen und lebenswert bleiben.