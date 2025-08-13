Etterwinden (dpa/th) - Der Brand eines Traktors im Wartburgkreis hat einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht. Eine Stichflamme schoss am Dienstag während des Pressens von Strohballen bei Etterwinden aus dem Motorraum der Maschine, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer rettete sich demnach unverletzt aus dem Traktor mit Rundballenpresse. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die umliegende Wiese sowie das Fahrzeuggespann.