In den katholischen Dörfern der Rhön wird ein jahrhundertealter Brauch auch heute noch mit viel Herzblut gepflegt: das Klappern in der Karwoche. Von Gründonnerstag bis zur Osternacht schweigen traditionell die Kirchenglocken in Gedenken an das Leiden und Sterben Jesu Christi. Um die Gläubigen dennoch an Gebetszeiten und Gottesdienste zu erinnern, übernahmen auch in diesem Jahr Ministranten diese Aufgabe mit hölzernen Klappern. Frühmorgens, mittags und abends zogen sie durch die Straßen und ließen das rhythmische Klappern ertönen, das in der stillen Zeit an die Bedeutung des Osterfestes erinnert.