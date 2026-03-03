Gerade an diesem Dienstag hatte Dagmar Mäder einen Kunden, um den sich gekümmert werden musste. Zur Kreuzfahrt nach Singapur sollte es gehen. Aber: Der Flug, der in die südostasiatische Metropole gehen sollte, war per Dubai-Zwischenstopp geplant. Und musste aufgrund des Iran-Kriegs abgesagt werden. Also hieß es für Reiseberaterin Mäder, die ihr gleichnamiges Büro in Bad Salzungen hat, eine Lösung zu finden.