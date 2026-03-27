Der Frühling steht vor der Tür, die Temperaturen steigen – und damit beginnt auch die Saison der Stechmücken. Eine Art bereitet in Deutschland inzwischen zunehmend Sorgen: die Asiatische Tigermücke. Sie stammt ursprünglich aus Süd- und Südostasien, war früher hierzulande kaum Thema, hat sich in den vergangenen Jahren aber zunehmend in Europa ausgebreitet. In Deutschland ist ihr Vorkommen längst kein Einzelfall mehr.