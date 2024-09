Wenn Südthüringer zusammenfinden, die über den Tellerrand hinausdenken und -blicken, kommt zusammen, was zusammengehört. Gerade die kulturellen Gegebenheiten zwischen Rennsteig und Rhön erkennen Menschen, die Mensch geblieben immer öfter als belastbare Grundlage eines weiterführenden Austausches. Denn wie heißt es so schön: „Wer die Zukunft gestalten will, muss die Vergangenheit kennen.“ Dazu hat der Eine oder Andere an der einen oder anderen Stelle zwischen Thüringer Wald und Werratal zum Denkmaltag Anfang September seinen Teil beigetragen. Daran anknüpfend blickt an diesem Wochenende Südthüringen nach Frankreich. Dort steht der 21. und 22. September im Zeichen der Tage des Kulturerbes. Ähnlich wir kürzlich in Deutschland richten die historisch in verschiedener Weise mit den Nachbarn zwischen Rhein und Oder verbundenen Franzosen ihre Aufmerksamkeit auf ihre Schlösser, Burgen und Denkmale. Orte also, wie die Wartburg in Eisenach, Schloss Altenstein in Bad Liebenstein oder der Frankenstein bei Bad Salzungen, wo damals wie heute Menschen zum regionalen, nationalen und internationalen Kulturaustausch zusammenkommen.