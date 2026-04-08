Ein schwer verletzter Mann ist in der Nacht zu Samstag in der Bad Salzunger Innenstadt gefunden worden. Gegen 2.30 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle die Meldung über eine am Boden liegende Person im Steinweg ein. Der 62-Jährige wies lebensbedrohliche Kopfverletzungen auf, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Er war zum Zeitpunkt des Auffindens alkoholisiert.