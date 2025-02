Er hatte sich nach eigenen Worten durchaus Chancen ausgerechnet – bald aber schon stand für Klaus Stöber am Abend des Wahlsonntags fest: Es geht nicht noch einmal nach Berlin. Der diesmal als Einzelkandidat angetretene bisherige Direktkandidat des Wahlkreises kam am Ende nur auf 2,2 Prozent – und blieb mit Rang acht chancenlos. Die besten Werte bekam er in seinem Heimatort Wutha-Farnroda (10,6 Prozent) und in Ruhla (11,9), wo der Steuerberater sein Büro hat.