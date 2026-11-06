Diesmal entschieden sich die Schüler dafür, mit ihrem sportlichen Einsatz den Tierschutzverein „Das Mietzhaus – die Pfötchenretter“ zu unterstützen.
Wartburgkreis Sportlicher Einsatz für Tiere in Not
Redaktion 06.11.2026 - 12:00 Uhr
Auch in diesem Jahr veranstaltete die Grundschule Empfertshausen ihren traditionellen Spenden-Crosslauf für einen guten Zweck. 800 Euro kamen zusammen.
Diesmal entschieden sich die Schüler dafür, mit ihrem sportlichen Einsatz den Tierschutzverein „Das Mietzhaus – die Pfötchenretter“ zu unterstützen.