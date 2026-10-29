Die bevorstehende Schließung des Seniorenbüros im Mehrgenerationenhaus in Bad Salzungen zum Jahresende wird viel diskutiert. Das wirft nun offenbar auch die Frage auf, ob und wie die Seniorenarbeit im Wartburgkreis weiterhin zusätzlich organisiert und finanziert werden soll. Die SPD Wartburgkreis zumindest fordert nach Informationen unserer Redaktion nun, die ehrenamtlichen Strukturen vor Ort mit jährlich 20.000 Euro aus Kreismitteln zu unterstützen.