Für Anke Wirsing (BSW) kam die Enttäuschung erst sehr spät. Sie hatte am Wahlabend zusammen mit ihren Unterstützern lange gehofft und die Wahlauszählung in ihrem Abgeordnetenbüro in Bad Salzungen verfolgt. Es schien zeitweise so, als könnte es tatsächlich klappen und ihre Partei in den Bundestag einziehen. Doch dann das denkbar knappe Ergebnis: nur 4,97 Prozent, es wird nicht reichen.