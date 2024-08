Musik und Tanz, feiern und eine schönen Abend verbringen – der Sommernachtsball der Musikschule des Wartburgkreises bot den Besuchern all das an einem Abend. Geplant war einst, das Event alle zwei Jahre stattfinden zu lassen. Aber Corona und der Umbau der Freifläche der Musikschule zum Kulturgarten unterbrachen die Tradition, sodass diese erst am vergangenen Samstagabend neu aufgelegt und fortgesetzt werden konnte.