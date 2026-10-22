Nach der Kündigung von Christian Storch steht Bad Liebensteins Kulturmanagement vor einem Umbruch. Wer die Nachfolge des langjährigen Comödienhaus-Intendanten und Geschäftsführers der Bad Liebenstein GmbH antritt, ist noch offen. Stadtsprecherin Stefanie Kießling verweist am Donnerstag auf Nachfrage der Redaktion auf „schwierige Rahmenbedingungen“, unter denen das Kulturmanagement derzeit arbeite. Was genau dahintersteckt, bleibt unbeantwortet. Zu den Hintergründen der Kündigung und internen Gesprächen möchte sie sich ebenfalls nicht äußern. Für Storchs Entscheidung habe man jedoch Verständnis.