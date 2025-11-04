„Weißt du eigentlich, was du da gefunden hast?“, wurde Markus Fischer von einem Experten gefragt, als er diesem einen Pilz präsentierte, den er im heimischen Wald entdeckt hatte, nicht kannte und deshalb bestimmen lassen wollte. Es handelte sich um eine „Becherkoralle“. Der Pilzsachverständige war völlig begeistert beim Anblick dieser Rarität. Und Markus Fischer hat einen weiteren außergewöhnlichen Fund gemacht. Über die Details berichtete er in einem Gespräch mit der Redaktion.