Der Seniorenbeirat der Stadt Bad Salzungen hat sich laut Mitteilung seines Vorsitzenden Jürgen Holland-Nell intensiv mit der Einführung des bargeldlosen Bezahlens in den Bussen der Verkehrsgemeinschaft Wartburgregion beschäftigt. Im Vorfeld einer entsprechenden Sitzung konnten Vertreter an einer Informationsveranstaltung in der Geschäftsstelle der VG Wartburgregion sowie an einer praktischen Übung im Bus teilnehmen.