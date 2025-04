Eine nicht alltägliche Auszeichnung wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats von Barchfeld-Immelborn verliehen. Für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Barchfeld bekam Hans Kallenbach das Große Brandschutzehrenzeichen am Bande überreicht. Die Laudatio übernahm Udo Willing (Bürger für Vernunft), Gemeinderat und langjähriger Feuerwehrmann. „Du hast dich immer für die Feuerwehr eingesetzt, bei Übungen, Einsätzen oder Veranstaltungen – du warst stets dabei“, sagte er.