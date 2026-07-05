Der Otto-Wehner-Saal ist die gute Stube der Frankensteingemeinde. Hier versammelten sich die Mitglieder, um den 35. Jahrestag der Wiedergründung ihres Vereins zu feiern. Unter den gängigen Jubiläumsanlässen ist „35“ vielleicht nicht der Brüller. Einen schönen Anlass, zusammen mit heutigen und Gründungsmitgliedern und mit Gästen eine Geburtstagsfeier auszurichten, gibt sie jedoch allemal her. Kerstin Traute, seit 2024 Schultheiß der Frankenstein-Gemeinde, und ihre drei Vorstandmitglieder konnten sich denn auch über eine voll besetzte Tafel freuen, an der unter anderem mit dem ehrenamtlichen Beigeordneten der Kreisstadt Erhard Büchner, Steffen Albrecht von der Stadtverwaltung und der Klösterer Ortsteilbürgermeisterin Marion Gratz angestoßen, gegessen und über alte und kommende Zeiten geredet wurde.