56 Musiker im einstigen Ruhlaer Klubhaus – 28 auf der Bühne, 28 vor der Bühne. Der Schulchor sang „Can you feel the love tonight“ aus „Der König der Löwen“ und „My heart will go on“ aus „Titanic“ – begleitet vom Thüringer Polizeiorchester. Vorn links: Musiklehrer Jens Heinze, der mit dem Orchester vor einem halben Jahr Kontakt aufgenommen hatte. (Foto: Imogen Berger)