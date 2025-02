Die Situation stellte sich beim Eintreffen der Wehren am Sonntagvormittag als kompliziert heraus. „Aufgrund der ungünstigen Lage am Hang und dem zu erwartenden Bedarf an Löschwasser wurden die Feuerwehren Dorndorf und Dietlas nachgefordert“, heißt es in einer Mitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Merkers. Für die medizinische Absicherung wurde zudem die Schnelleinsatzgruppe des DRK Tiefenort hinzugezogen. Das Löschwasser entnahmen die Feuerwehrleute mit zwei Schlauchstrecken aus der Werra. Im Innen- und Außenangriff wurden die Flammen bekämpft. Dafür mussten mehrere Trupps unter Atemschutz eingesetzt werden. Um den Bedarf an Geräteträgern zu decken, wurde nun auch die Feuerwehr Tiefenort/Unterrohn nachalarmiert.