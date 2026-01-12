Dauereinsatz für den Winterdienst: Schnee und Eis haben am Montagmorgen in einigen Teilen des Wartburgkreises den Verkehr lahmgelegt. Auch wenn der Winterdienst zeitig gestartet ist – es kann nicht überall gleichzeitig geräumt werden. Weshalb es auf einigen Straßen zu Behinderungen kam. Zumeist hingen Lkw an Steigungen fest und blockierten die Straßen. Vor allem am Emberg bei Dermbach oder auf der B 84 von Buttlar nach Rasdorf hatten es Laster schwer und kamen teilweise nicht vorwärts. Nachdem der Winterdienst zwischen Buttlar und der Landesgrenze geräumt hatte, war eine Weiterfahrt wieder möglich. Ein Lkw blockierte in den Morgenstunden Am Eisberg in Barchfeld die Auffahrt zur B 19.

