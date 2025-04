Vergangenen Donnerstag versammelten sich Schülerinnen und Schüler des Bad Salzunger Dr.-Sulzberger-Gymnasiums gemeinsam mit Vertretern aus Politik und Gesellschaft am Gedenkstein in Hämbach. Anlass war der bevorstehende 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald – der am Sonntag in Weimar begangen wurde. Dazu zählen auch zahlreichen Außenlager, darunter etwa das Lager in Hämbach. Die Veranstaltung stand unter dem Leitsatz: Ein Licht gegen das Vergessen setzen. Bereits zu Beginn wurde deutlich, dass das Gedenken an die Vergangenheit nicht nur eine historische Pflicht ist, sondern auch eine Verantwortung für die Gegenwart und Zukunft. „Wir stehen hier am Gedenkstein in Hämbach, weil das, was hier geschehen ist, nicht vergessen werden darf“, betonte Schülerin Neele Merbitz. „Unrecht wurde möglich, weil Menschen wegsahen, schwiegen oder sogar mitmachten.“