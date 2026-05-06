Mit dem ersten Spatenstich am 4. Mai hat der Glasfaser-Ausbau in Vacha begonnen. Die GlasfaserPlus realisiert in diesem Rahmen 1680 Glasfaser-Anschlüsse bis ins Haus.
Wartburgkreis Schnelles Internet für Vacha
Redaktion 06.05.2026 - 11:00 Uhr
Glasfaser-Ausbau gestartet: 1680 Anschlüsse mit Gigabittempo entstehen. Ein kostenfreier Hausanschluss kann während der Ausbauphase gebucht werden.
Mit dem ersten Spatenstich am 4. Mai hat der Glasfaser-Ausbau in Vacha begonnen. Die GlasfaserPlus realisiert in diesem Rahmen 1680 Glasfaser-Anschlüsse bis ins Haus.