Ob Wolfgang Hartmann auch irgendwann einmal schläft? Für Ruhe bleibt ihm auf jeden Fall nicht viel Zeit. Allein seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Hartmann Automotive Holding GmbH mit mehreren hundert Mitarbeitern geht weit über einen Vollzeitjob hinaus. Zudem hat er vor einigen Jahren das Marienthaler Schlösschen in Schweina gekauft, das er seitdem Schritt für Schritt sanieren lässt. Ein geschichtsträchtiges Haus – immerhin hatte Friedrich Fröbel hier seine erste Kindergärtnerinnenschule eingerichtet. Folgerichtig übernahm Wolfgang Hartmann auch den Vorsitz des örtlichen Fröbelvereins.