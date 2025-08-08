Das Schicksal der rumänischen Romakinder hat Torsten Kotzan aus Gumpelstadt berührt und nicht mehr losgelassen. Seit mittlerweile 13 Jahren fährt er mit anderen Helfern aus dem Moiorgrund in regelmäßigen Abständen nach Sibiu und unterstützt dort die Arbeit der „Kinderhilfe Siebenbürgen“. Die Hilfsorganisation betreibt unter anderem hier ein Kinderhaus, in dem Kinder aus Romafamilien, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, aufwachsen können. Die ethnische Minderheit ist in dem Land überproportional von Armut betroffen.