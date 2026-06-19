Rund eineinhalb Jahre nach dem Brand des Feuerwehrgerätehauses in Treffurt ist ein wichtiger Meilenstein beim Wiederaufbau erreicht: Diese Woche wurde in der Friedrich-Ebert-Straße 112 Richtfest für das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Treffurt gefeiert. Die Dachkonstruktion steht, die Konturen des neuen Gebäudes sind deutlich erkennbar. Damit rückt der Einzug der Wehr in ihr neues Zuhause ein großes Stück näher. Geplant ist dieser für Dezember 2026.