Die Gemeinde Dermbach will ein Teilstück der Steinstraße, das von deren eigentlichem Verlauf abzweigt, umbenennen. Im Januar dieses Jahres hatten die Gemeinderäte zunächst beschlossen, dass der neue Name „Postgasse“ lauten soll. Nachdem die Anwohner per Bescheid darüber informiert worden waren, gab es Widersprüche. Daraufhin wurde im September der Beschluss aufgehoben und ein neuer gefasst, wonach der Abschnitt künftig „Poststraße“ heißen soll.